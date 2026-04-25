Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', ha commentato la situazione attuale riguardante la ricerca di un centravanti da parte del club milanese. La discussione si concentra sulla possibilità che il nuovo presidente possa comprendere l'importanza di soddisfare le esigenze dell’allenatore e della tifoseria. La trattativa è ancora in corso e le decisioni devono essere prese nelle prossime settimane. La questione riguarda anche le strategie di mercato adottate dalla società.

Si parla molto, in questi giorni, in casa Milan, della caccia al centravanti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Si fanno i nomi di Robert Lewandowski e Dušan Vlahovic, in scadenza di contratto rispettivamente con Barcellona e Juventus. Ma anche quelli di Moise Kean (Fiorentina) e, soprattutto, Alexander Sørloth (Atlético Madrid), oltre al solito Nicolas Jackson (Chelsea, in questa stagione in prestito al Bayern Monaco). A tal proposito, Francesco Letizia, giornalista sportivo di 'SportItalia', ha voluto fare una riflessione a voce alta sull'operato di Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, da più fonti segnalato come non perfettamente in linea con le volontà dell'allenatore Massimiliano Allegri sul tema del '9' da portare al Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia: “Riuscirà Furlani a capire l’importanza di soddisfare allenatore e piazza?”

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