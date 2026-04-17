Francesco Letizia, giornalista sportivo, fornisce aggiornamenti sulla situazione di Giorgio Furlani nel club di Milano. Secondo quanto riferisce, Furlani sarà confermato alla guida della società anche per il prossimo bilancio, con la presenza di un nuovo investitore. Letizia spiega i motivi di questa decisione, senza entrare in dettagli specifici, e si concentra sulle prospettive future della gestione societaria.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non ha mai fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri. In molti lo accusano di avere scarsa ambizione sportiva e di pensare soltanto ai conti e alla sostenibilità. A fare chiarezza, ci ha pensato Francesco Letizia nel suo editoriale pubblicato per 'Sportitalia'. Di seguito, l'analisi del giornalista. Su Furlani: "Mettere Allegri davanti alle giuste responsabilità non significa trovare alibi o peggio ancora assolvere i piani alti. Lo diciamo a chiare lettere, per non essere fraintesi: il progetto sportivo di Giorgio Furlani in questi anni ha sempre fallito su tutta la linea....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia: “Furlani sarà confermato ancora Da RedBird per il prossimo bilancio. Vi spiego perché”

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