Per la partita tra Sassuolo e Milan, il tecnico ha annunciato diverse modifiche alla formazione, con un'attenzione particolare all'attacco e al centrocampo. Si prevede una sorpresa nel reparto offensivo e alcune variazioni anche in altri ruoli, in vista di una sfida che si presenta con diverse incognite. La partita si giocherà con alcune assenze e novità nelle scelte di formazione di entrambe le squadre.

Mancano solo quattro partite al termine della stagione e il Milan punta a chiudere il prima possibile la questione Champions League. Ai rossoneri servono 6 punti per avere la matematica certezza di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. Il rush finale della Serie A 2025-26, parte in casa del Sassuolo: partita in programma domani domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00. Le scelte di Massimiliano Allegri saranno molto importanti: il Diavolo non deve fallire e deve tornare da Reggio Emilia con tre punti in più in classifica. Roma e Como, al momento quinte, sfideranno Fiorentina e Napoli. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per Allegri

Notizie correlate

Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attaccoDomenica sera si disputerà, a 'San Siro', il derby di Milano: in campo il Milan di Massimiliano Allegri - padrone di casa - e l'Inter di Cristian...

Probabili formazioni Milan-Como: quanti cambi per AllegriProbabili formazioni Milan-Como: Massimiliano Allegri pronto a cambiare molto in vista della partita contro la squadra di Fabregas.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao; Probabile Formazione - 35° Giornata; Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (Serie A).

Sassuolo-Milan: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TVSassuolo-Milan, domenica 3 maggio alle 15: probabili formazioni, andamento, statistiche, curiosità e dove vedere la sfida Champions in TV e streaming su DAZN. lifestyleblog.it

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Grosso ritrova Berardi, l'incubo rossoneroLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Milan (Domenica 3 maggio, ore 15.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN): Come arriva il Sassuolo Il. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per #Allegri #SempreMilan #milan #SerieA #SassuoloMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook

Milan, contro il Sassuolo chance per Nkunku accanto a Leao #SkySport #SassuoloMilan #Milan #SerieA x.com