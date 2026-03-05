Probabili formazioni derby Milan-Inter | Allegri attende Bartesaghi Sorpresa in attacco

Per la 28ª giornata del campionato, si prospettano le probabili formazioni di Milan e Inter. Allegri punta su Bartesaghi in attesa di conferma, mentre ci sono alcune sorprese in attacco. Le squadre si preparano per il derby della Madonnina, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Domenica sera si disputerà, a 'San Siro', il derby di Milano: in campo il Milan di Massimiliano Allegri - padrone di casa - e l'Inter di Cristian Chivu - ospite, da calendario, della stracittadina - per la 28^ giornata di Serie A. È certamente il big match di questo turno di campionato, giacché la prima in classifica (Inter, con 67 punti) sfiderà la seconda (Milan, 57). Il risultato del derby determinerà, presumibilmente, anche l'andamento dei giochi Scudetto. Potrebbe finire la corsa domenica notte o rianimarsi tutto nelle ultime dieci giornate. Staremo a vedere. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni del derby Milan-Inter ad oggi, in attesa di ulteriori novità dalle sedute di allenamento dei prossimi giorni nei centri sportivi di Milanello ed Appiano Gentile.