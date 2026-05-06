Una bambina appartenente alla famiglia nota come “la famiglia nel bosco” è stata ricoverata presso l’ospedale di Vasto a partire dal 3 maggio. La famiglia, composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, sceglie di vivere lontano dalla modernità. Le condizioni di salute della bambina sono attualmente considerate stabili. La notizia è stata confermata dall’ospedale locale senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ricovero e le condizioni di salute. Una delle figlie di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, conosciuti come “la famiglia nel bosco” per il loro stile di vita lontano dalla modernità, è ricoverata dal 3 maggio presso l’ospedale di Vasto, in provincia di Chieti. Secondo quanto emerso, la piccola è stata ospedalizzata per una sindrome stagionale di tipo respiratorio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e le dimissioni sono attese a breve. Le polemiche sui social e l’intervento dei garanti. La notizia è diventata rapidamente virale dopo un post della Garante nazionale per l’infanzia, Marina Terragni, che inizialmente aveva parlato di assenza della madre durante il ricovero.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambina più piccola della “famiglia nel bosco” ricoverata a Vasto: condizioni stabili

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