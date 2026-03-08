famiglia nel bosco le numerose liti tra i genitori e ora lo sciopero della fame dei bimbi

Una famiglia nel bosco si trova al centro di una disputa legale tra i genitori, con frequenti discussioni e tensioni che coinvolgono anche i figli. Recentemente, i tre bambini hanno deciso di intraprendere uno sciopero della fame come forma di protesta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause delle liti né sul futuro delle procedure giudiziarie in corso.

Lo strappo finale tra Catherine Birmingham e i suoi tre figli ha i contorni di una ferita aperta che fatica a rimarginarsi, nonostante il rigore delle procedure giudiziarie. «Mamma, portaci via con te», è stato il grido disperato che ha accompagnato l'uscita della donna dalla struttura protetta lo scorso 6 marzo, mettendo fine a una convivenza forzata iniziata il 20 novembre. L'ordinanza che ha decretato l'allontanamento dipinge un ritratto impietoso della madre, definita «ostile e squalificante», un giudizio che stride violentemente con l'immagine della "famiglia nel bosco" che per anni ha cercato rifugio tra i monti d'Abruzzo.

Famiglia nel bosco, il papà dei 3 bimbi racconta le loro difficoltà: "Distrutti dall'ansia, ora litigano"

Famiglia nel bosco, sentenza choc: la mamma separata dai bimbi. Meloni: non è compito dei giudici sostituirsi ai genitori

Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padre

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferita

