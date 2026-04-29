Michelle Hunziker ha parlato della sua vita e dei suoi sentimenti in un’intervista al settimanale “Chi”, in vista del suo nuovo programma televisivo su Canale 5, Tim Battiti Live Spring, che inizia il 29 aprile. Ha raccontato di aver lasciato andare le corazze con Giulio Berruti e di essere molto protettiva nei confronti di Eros Ramazzotti, dichiarando che nessuno può toccarlo.

Michelle Hunziker si racconta sulle pagine del settimanale “ Chi ”, in occasione del suo nuovo impegno televisivo su Canale 5 con Tim Battiti Live Spring, al via dal 29 aprile. Un’intervista in cui la conduttrice ripercorre il suo presente sentimentale, i legami familiari e alcune fasi più complesse della sua vita. Tra i passaggi centrali, c’è la nuova relazione con l’attore e modello Giulio Berruti: “Con lui ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”. E su Eros Ramazzotti invece: “Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Giulio Berruti ho lasciato andare tutte le corazze. Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca”: così Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti - Ti vorrei rivivere - Testo/Lyrics

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