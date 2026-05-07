Michele Lombardo riconfermato segretario regionale della Uil Abruzzo

Durante il 22esimo congresso della Uil Abruzzo, svoltosi il 7 maggio nel Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, Michele Lombardo è stato riconfermato all'unanimità come segretario regionale del sindacato. La sua nomina è avvenuta in una seduta in cui sono stati eletti anche altri membri del direttivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla fine della riunione, senza opposizioni o voti contrari.

Riconfermato all'unanimità Michele Lombardo alla carica di segregario generale della Uil Abruzzo. L'elezione è avvenuta il 7 maggio nel Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, durante il 22esimo congresso del sindacato.Confermati anche Fabrizio Truono e Massimo Longaretti come membri della.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del... Clemente Di Rosa confermato segretario regionale della Filbi UilClemente Di Rosa è stato confermato segretario regionale della Filbi Uil Campania al termine dell’VIII Congresso che si è svolto presso la sala... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uil Abruzzo, Michele Lombardo confermato segretario generale; Michele Lombardo confermato alla guida della Uil Abruzzo; Congresso Uil Abruzzo, rieletto Michele Lombardo; Elezione Lombardo 2026 Uil Abruzzo. Montesilvano, Michele Lombardo rieletto segretario generale Uil AbruzzoMichele Lombardo confermato segretario generale Uil Abruzzo. Al Congresso regionale focus su sicurezza sul lavoro, diritti, salari e ruolo dell’intelligenza artificiale ... abruzzonews.eu XII Congresso regionale Uil Abruzzo, Michele Lombardo rieletto segretario generaleAbruzzo - Michele Lombardo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Abruzzo. La sua elezione è avvenuta, oggi, al termine del XII Congresso regionale del sindacato che si è ... terremarsicane.it Congresso regionale Uil Abruzzo: Michele Lombardo rieletto segretario generale - facebook.com facebook