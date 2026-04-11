Clemente Di Rosa confermato segretario regionale della Filbi Uil

Clemente Di Rosa è stato confermato segretario regionale della Filbi Uil Campania durante l’VIII Congresso tenuto nella sala del Consorzio di bonifica del Basso Volturno a Caserta. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco del settore agricolo e dei sindacati. La conferenza si è svolta in una sede pubblica, con interventi e interventi di vari esponenti presenti.

Clemente Di Rosa è stato confermato segretario regionale della Filbi Uil Campania al termine dell’VIII Congresso che si è svolto presso la sala riunioni del Consorzio di bonifica del Basso Volturno in via Roma a Caserta alla presenza dei massimi esponenti del mondo dell’agricoltura, della.🔗 Leggi su Casertanews.it Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,... Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del...