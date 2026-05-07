Una serata dedicata a Mia Martini ha visto il ritorno sul palco presso il teatro Gerolamo, dove sono stati eseguiti brani noti e inediti della cantante. Durante l’evento, si sono approfonditi alcuni aspetti della sua vita privata, che sono stati toccati attraverso le interpretazioni musicali. Gli arrangiamenti dei pezzi inediti sono stati rivisitati dai musicisti presenti, creando nuove sonorità rispetto alle versioni originali.

? Cosa scoprirai Quali segreti della vita privata di Mia Martini emergeranno sul palco?. Come hanno rielaborato gli arrangiamenti i brani inediti della cantante?. Chi sono le tre interpreti che ricostruiranno la storia di Rita?. Dove e quando si possono acquistare i biglietti per lo spettacolo?.? In Breve Spettacolo di 90 minuti con arrangiamenti inediti del pianista Mell Morcone. Protagoniste Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan con prezzi tra 12 e 30 euro. Replica sabato 9 maggio ore 20 e domenica 10 maggio ore 16. Narrazione include legami con Ivano Fossati e la sorella Loredana Bertè. Il Teatro Gerolamo di Piazza Cesare Beccaria 8 ospiterà sabato 9 e domenica 10 maggio lo spettacolo Almeno tu nell’universo, un tributo dedicato alla memoria di Mia Martini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mia Martini torna sul palco: il tributo al Gerolamo tra musica e vita

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Letizia Drago. Krisz · Credi in Te. Avevi appena 3 anni quando ti sei esibita su un palco e hai vinto il tuo primo premio .. e oggi sei passata alla fasi finali del Premio Mia Martini .vai sempre avanti e credi sempre in te stessa...Orgogliosa di Te amore mio. #credii - facebook.com facebook