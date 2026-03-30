Al Teatro Al Massimo si terrà uno spettacolo tributo a Renato Zero con la partecipazione di dodici artisti, tra cui il cantante Max D’Asta. La MaxZeroBand, composta da sette musicisti, sarà affiancata da altri performer per arricchire l’esibizione. L’evento si propone come un viaggio tra musica e spettacolo, offrendo un’esperienza scenografica e coinvolgente.

Un viaggio tra musica, spettacolo e pura emozione: è quello che promette la MaxZeroBand, una formazione artistica composta da sette elementi, arricchita all’occorrenza da ulteriori musicisti e performer per offrire uno show sempre più completo e scenografico.A guidare la band è Max D’Asta, frontman e cantante, straordinario interprete del grande Renato Zero. Da anni, Max rende omaggio all’iconico artista romano con una cura meticolosa per ogni dettaglio: dalle movenze sceniche alla sorprendente somiglianza vocale, fino ai numerosi cambi d’abito che riproducono fedelmente gli originali del celebre artista.Le performance della MaxZeroBand non sono semplici tributi, ma veri e propri spettacoli immersivi, capaci di ricreare l’atmosfera unica dei concerti di Renato Zero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Spettacolo tributo a Renato Zero al Teatro Al Massimo: sul palco ben dodici artisti, canta Max D’Asta

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