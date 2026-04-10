Una giovane donna ha descritto la sua esperienza tra il mondo della danza e quella delle forze armate, sottolineando come la stessa passione la accompagni in entrambe le attività. Racconta di aver eseguito un’arabesque en pointe con grazia e determinazione, paragonando questa esibizione alle simulazioni di volo con il paracadute durante il servizio militare. La sua vita unisce due ambiti molto diversi, entrambi caratterizzati da disciplina e dedizione.

Montecatini Terme, 10 aprile 2026 – Riesce a eseguire una arabesque en pointe, la tecnica della danza sulle punte, con la stessa passione con cui ha effettuato i lanci con il paracadute durante il servizio militare. La vita di Francesca Negrini, 28 anni, originaria di Montecatini Terme, è fatta di grazia e forza. Forza e bellezza non sono in contraddizione, ma due facce della stessa capacità di padroneggiare il proprio corpo in situazioni diverse. Dietro un’impeccabile arabesque e un lancio dall’aereo ci sono ore di addestramento estenuante, dolore fisico gestito con eleganza e una determinazione d’acciaio. La protagonista di questa storia vanta esperienze importanti di formazione e professionali di primo piano a Firenze, Reggio Emilia, e Milano, città nella quale vive al momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’arabesque al paracadute. Francesca, grazia e grinta: “La mia vita tra palco ed Esercito”

Carlo Conti a Sanremo 2026, dall'allergia al matrimonio alla vita da antidivo: «Con Francesca e Matteo sono passato dall’io al noi»Il conduttore - che prima di conoscere a Domenica In l'attuale moglie aveva avuto una storia con Roberta Morise - un tempo si riteneva allergico al...

Morata entra in campo ed esce dall’incubo, quasi in lacrime: “Il gol più importante della mia vita”Alvaro Morata è ritornato al gol dopo un'astinenza che durava da 8 mesi, nel finale di Fiorentina-Como, siglando la sua prima rete in assoluto con la...