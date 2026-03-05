Luisa ha raccontato di aver vissuto momenti di violenza da parte del partner, iniziati con un piatto lanciato contro il muro e proseguiti con insulti, aggressioni e minacce di morte. Una sera, convinta che sarebbe stata uccisa al ritorno dal lavoro, ha preso i suoi figli e si è recata in commissariato per denunciare. La sua testimonianza evidenzia un grave episodio di violenza domestica.

La volta successiva il pretesto per dare in escandescenza è un altro: una giornata storta in ufficio, un malumore con i vicini, una canna finita troppo in fretta. Sì, perché lui fumava, fumava molto «come fossero sigarette: lo aiutava a rilassarsi. Quando era sotto l’effetto della marijuana era la persona più docile e simpatica del mondo. Di quelli con la battuta sempre pronta, che ti comprano con una parola. Quando la “magia” svaniva, si trasformava». E allora volavano i piatti: «Mi lanciava addosso quello che trovava per casa, poi si scusava, ma il giorno dopo ricominciava. Io lo perdonavo ogni volta perché lo amavo troppo. Se devo trovarmi una colpa in tutta la mia vicenda è proprio questa: il troppo amore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Una sera ho pensato: quando torna dal lavoro mi ammazza. Ho preso i miei figli e sono corsa a denunciare». Storia di Luisa, sopravvissuta alla violenza domestica

