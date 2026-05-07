In un messaggio pubblicato di recente, si legge una frase attribuita a una persona coinvolta in un’indagine durata diversi mesi, in cui afferma di non essere stato trovato colpevole. La stessa persona si riferisce a un “privilegio” nel poter decidere il momento di congedarsi. La dichiarazione è stata condivisa in un contesto che riguarda l’indagine e il suo esito.

New York, 6 maggio 2026 – "Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla! (.). È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio”. Recita così il presunto biglietto di addio di Jeffrey Epstein, che ieri un giudice federale di New York ha reso pubblico dopo 7 anni su pressione della stampa. A trovare la nota sarebbe stato Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio, compagno di cella del finanziere pedofilo, al Metropolitano Correctional Center di New York. Risale al luglio 2019, e cioè al periodo del precedente tentativo di suicidio di Epstein, avvenuto poche settimane prima che Epstein fosse trovato morto. Dopo quell’episodio Epstein aveva sostenuto che fosse stato Tartaglione ad aggredirlo, negando di avere intenzioni suicide.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla”. Cosa c’è scritto nel presunto biglietto di Epstein

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