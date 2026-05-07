Jeffrey Epstein il biglietto choc prima della morte | Indagato per mesi non hanno trovato nulla

Un biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del suo tentato suicidio nel luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York. Il documento, apparso recentemente, riaccende l’attenzione sul caso del finanziere, morto in carcere alcune settimane dopo. La scoperta si inserisce nel contesto di un’indagine durata mesi, durante la quale non sono stati trovati elementi che collegassero Epstein ad attività illegali.

(Adnkronos) – Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo l’attenzione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento, attribuito a Epstein ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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