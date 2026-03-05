A Monza, la Fortezza Capital Holding srl, guidata dal manager campano della telefonia Ciro Di Meglio, ha offerto 560 mila euro per acquistare l’Editoriale Il Cittadino, il bisettimanale di proprietà di Davide Erba. La proposta di acquisto riguarda il giornale che ha una lunga storia nella regione e rappresenta un punto di riferimento locale. La trattativa tra le parti prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.

La Fortezza Capital Holding srl del manager campano della telefonia Ciro Di Meglio vuole acquistare per 560mila euro l’ Editoriale Il Cittadino dello storico bisettimanale brianzolo di proprietà di Davide Erba. L’imprenditore 45enne di Biassono ed ex patron del Seregno Calcio, da anni residente a Dubai, per il quale a settembre la Procura monzese ha chiesto il fallimento, ha presentato una richiesta di concordato preventivo ora al vaglio dei giudici. Il collegio di magistrati presieduto da Caterina Giovanetti ora ha fatto pubblicare, come prevede la legge, un "invito a offrire per l’acquisto del ramo d’azienda del Cittadino al prezzo concordato invitando eventuali interessati a fare pervenire manifestazioni di interesse, a condizioni pari o migliorative, entro il 15 aprile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, il futuro del ’Cittadino’ . Fortezza offre mezzo milione per l’acquisto del bisettimanale

C'è un offerta di acquisto per l'Editoriale Il Cittadino di Monza a rischio fallimento. Sul piatto 560mila euroMonza, 4 marzo 2026 - Il manager campano della telefonia Ciro Di Meglio con la "Fortezza Capital Holding srl" vuole acquistare per 560mila euro la...

"Il caffè alla Vigilia di Natale lo offre il sindaco": l'iniziativa del primo cittadino a Montano AntiliaIl 24 dicembre per l'intera giornata, per tutti i non residenti e per i montanesi, abatemarchesi e massicellesi che faranno rientro per le festività,...

Contenuti utili per approfondire Monza il futuro del 'Cittadino'....

Temi più discussi: Monza, il futuro del ’Cittadino’ . Fortezza offre mezzo milione per l’acquisto del bisettimanale; STMicroelectronics: l'azienda spiega come sarà il futuro del sito di Agrate Brianza; Business PMI: Pianura Bergamasca e Monza e Brianza protagoniste su Telecity con Economia&Territori; Sarti riconfermato segretario Uilm, da Legnano rilancia: Il futuro si governa, il lavoro si difende.

Monza, il futuro del ’Cittadino’ . Fortezza offre mezzo milione per l’acquisto del bisettimanaleLa società del manager campano Ciro Di Meglio intende subentrare a Davide Erba, indagato per fallimento. La Procura aveva ottenuto l’arresto per il brianzolo, ma il Riesame l’ha annullato: non c’è sta ... ilgiorno.it

Accoglienza e inclusione: il consiglio comunale sblocca il futuro del centro di via TazzoliIl consiglio comunale ha approvato all’unanimità la riqualificazione del centro Giovanni Paolo II di via Tazzoli, un intervento da 2,3 milioni affidato alla cooperativa Monza 2000 con concessione tren ... mbnews.it

SESI supporter partner al Monza Open 2026, garantirà servizi igienici e strutture mobili d’eccellenza. - facebook.com facebook

Monza al Picco senza Azzi ma con sette vittorie nelle ultime otto. Bianco: “Vogliamo vincere il campionato” x.com