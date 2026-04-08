Comune mezzo milione per il nuovo bar del Duomo

Il Comune ha deciso di investire oltre mezzo milione di euro per riqualificare il bar del Duomo, dopo che un progetto privato per riaprire il locale storico è fallito nel 2024. L’amministrazione ha stipulato un mutuo e utilizzato anche una piccola parte di fondi propri per finanziare i lavori, con l’obiettivo di riqualificare un punto di riferimento della zona. La scelta è stata presa in seguito alla conclusione negativa del progetto privato.

Bar del Duomo, dove non sono riusciti i privati ci prova l’amministrazione comunale. Il fallimento dell’impresa di riportare alla luce un locale storico è stato sancito nel 2024 e adesso la giunta investe oltre mezzo milione di euro accendendo un mutuo e in parte (piccola) mettendo fondi propri. Sarà Palazzo del Popolo a occuparsi di tutto, dalla progettazione all’affidamento dei lavori e soprattutto alla gestione del locale che verrà attraverso una concessione poliennale oppure attraverso la vendita dell’immobile. Per ora si attende l’affidamento della progettazione: "Un aspetto centrale della progettazione dovrà essere il mantenimento della veduta panoramica verso l’area portuale del molo Clementino e dei cantieri navali, fruibile dal sovrastante belvedere si legge nel documento redatto dal Comune . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune, mezzo milione per il nuovo bar del Duomo Leggi anche: Bar, pergolati, docce: per l'ex chiosco Madai un bando da oltre mezzo milione di euro Leggi anche: Campi da padel fermi per il troppo rumore: “Investito mezzo milione, ora mi sfrattano”. Il Comune: “Gestore inadempiente” Temi più discussi: Legno Rosso, completata la riqualificazione PNRR - Ora gli interventi sulla palazzina storica e sull’edificio adibito al ristoro; Tre Comuni e mezzo milione di euro per il Cammino di San Bartolomeo; Arcene, all’asta terreno da (quasi) mezzo milione: Necessario per la nuova logistica; Saluzzo, mezzo milione di euro per sostituire 433 vecchi lampioni con nuovi a led. Comune, mezzo milione per il nuovo bar del DuomoFallito il tentativo dei privati, parte la progettazione di Palazzo del Popolo Fondamentale la veduta panoramica sul porto. Una terrazza di 405 metri. ilrestodelcarlino.it Saluzzo: mezzo milione di euro per completare il passaggio a Led dei lampioni stradaliIl Comune prevede risparmi in bolletta e meno emissioni. Consumi ridotti di 173.670 kWh, pari a circa 52 tonnellate di CO? ... targatocn.it Disagi in tutti i quartieri, 50 segnalazioni del Comune ad Abbanoa nell’ultimo mese CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Il sindaco di Gerre de’ Caprioli, un piccolo comune in provincia di Cremona ha lanciato la proposta di mangiare e di cucinare le #nutrie. Le nutrie sono roditori semiacquatici, spesso considerati specie infestante, che possono comportare rischi sanitari e ambie x.com