600mila docenti formati sulla DaD Ma la metodologia non è cambiata hanno trasferito online la didattica tradizionale

Durante la pandemia, la scuola italiana ha formato circa 600mila insegnanti sulla didattica a distanza. Tuttavia, non sono stati apportati cambiamenti significativi alla metodologia, che è rimasta sostanzialmente quella tradizionale trasferita online. Questo intervento ha riguardato principalmente la formazione, senza modificare in modo sostanziale le tecniche di insegnamento adottate. La transizione ha riguardato quindi più che altro la trasposizione digitale di metodi già consolidati.

Durante la pandemia, la scuola italiana ha investito in modo massiccio sulla formazione digitale dei docenti. Secondo la relazione della Corte dei conti consegnata questa settimana in VII Commissione cultura, oltre 620 mila insegnanti hanno partecipato a percorsi di aggiornamento sulla didattica a distanza, affiancati da ulteriori iniziative formative a livello nazionale e regionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it (Aidem) Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA: corso pratico online per docenti (Accreditato MIM)Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare... Università Link: corso biennale su didattica integrata e inclusione. Online 120cfu e 5 punti per la mobilità dei docenti di ruoloL’Università degli Studi Link presenta il nuovo corso di perfezionamento biennale “Metodologie didattiche integrate e buone pratiche nella scuola...