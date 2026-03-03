Weekend diviso in due | sole primaverile e piogge sulle isole

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da due scenari opposti: al Nord e al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori si alterneranno piogge e momenti di sole. La presenza di un'alta pressione favorisce condizioni meteo più serene nelle zone settentrionali, mentre una depressione occidentale porta precipitazioni intermittenti nel sud.

Roma - Tra alta pressione e depressione occidentale, il fine settimana vedrà condizioni opposte tra Penisola e Isole Maggiori, con fenomeni intermittenti al Sud e clima più stabile altrove. L'Italia si prepara a un fine settimana meteorologicamente contrastato, stretto tra la rimonta dell'anticiclone e l'azione di un vortice mediterraneo attivo sul settore occidentale del bacino. Già da venerdì si avvertiranno i primi effetti di un fronte instabile collegato a una depressione sul Mediterraneo occidentale, pronto a dirigersi verso le Isole Maggiori con un primo impulso perturbato. Nel corso di sabato la stessa area depressionaria, pur ostacolata dall'alta pressione presente sull'Europa centro-orientale e quindi impossibilitata a traslare verso levante, continuerà a convogliare correnti umide verso il Mediterraneo centrale.