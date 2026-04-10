La settimana inizia con tempo soleggiato su molte regioni italiane grazie alla presenza di un anticiclone che domina l’atmosfera. Tuttavia, questa situazione durerà fino a sabato, quando sono previste delle piogge. Le condizioni meteorologiche cambieranno quindi nel corso dei prossimi giorni, portando un periodo di stabilità seguito da un peggioramento del tempo.

Roma - La settimana si apre all’insegna della stabilità atmosferica, con la presenza dominante dell’anticiclone che garantisce condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte dell’Italia. Tuttavia, secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteo, questo scenario appare destinato a mutare già nel corso del fine settimana, con un graduale ritorno dell’instabilità. Per la giornata di venerdì 10 aprile, il quadro si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Al Nord si registrerà un aumento delle nubi tra pomeriggio e sera, soprattutto su Lombardia e Triveneto, ma senza fenomeni significativi. Situazione simile al Centro, con cielo in prevalenza limpido e qualche velatura, mentre al Sud il tempo resterà stabile con sporadici addensamenti lungo il versante adriatico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, cambia tutto: sole fino a sabato poi arrivano piogge

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