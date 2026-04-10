Tempo stabile e mite fino al weekend Poi tornano le piogge e il calo termico

Il meteo rimarrà stabile e con temperature miti fino al fine settimana, secondo le previsioni. A partire da domenica, sono attese piogge e un calo dei valori termici, segnando un possibile cambiamento nel clima. Le condizioni atmosferiche rimarranno calme fino a quel momento, con il tempo soleggiato e senza precipitazioni significative. Le previsioni indicano un graduale passaggio da giornate serene a condizioni più umide e fredde.

LECCE – Tempo bello e stabile fino al prossimo weekend, ma la coda dell’inverno non sembra essere definitivamente alle spalle perché sono in agguato le piogge e un nuovo calo delle temperature. È quanto emerge dalle previsioni meteo dell’esperto, Lorenzo Bandellino, di 3bmeteo.com, per quanto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Meteo a Palermo: clima mite fino al weekend, poi piogge in arrivo e calo delle temperatureL’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla Sicilia nei prossimi giorni, tanto che la settimana si...

Meteo, breve perturbazione in arrivo. Poi torna il bel tempo per un weekend mite e stabileUna veloce e debole perturbazione scorrerà sulla Provincia di Rimini nella giornata di giovedì, distribuendo qualche pioggia che tenderà ad...

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

Temi più discussi: Meteo Sicilia: anticiclone, tempo stabile e clima mite fino al weekend. Poi piogge in arrivo e calo delle temperature; Meteo Veneto: settimana stabile e mite dopo Pasqua, poi lieve calo termico; Meteo, alta pressione sull'Italia: Pasquetta con sole e clima molto mite; Meteo Pasquetta 2026: lunedì dell'Angelo con tempo stabile e clima mite.

Tempo stabile e mite fino al weekend. Poi tornano le piogge e il calo termicoL’anticiclone manterrà fino a domenica il sole prima dell’arrivo di una perturbazione che aumenterà la nuvolosità già da lunedì con rovesci e cambi di temperature ... lecceprima.it

Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenzaProseguirà per buona parte della prossima settimana la fase stabile e mite: da venerdì possibile cambio di scenario. La tendenza meteo ... meteo.it

SICILIA: SOLE E CLIMA PRIMAVERILE SU TUTTA L’ISOLA! Tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione: cieli sereni o poco nuvolosi su coste e zone interne. Temperature in aumento, con valori gradevoli tra i 20 e i 23°C in molte pr - facebook.com facebook

insiste l'anticiclone e mantiene tempo stabile e soleggiato. Si avvicina però una perturbazione, che da domenica porterà un aumento della nuvolosità. x.com