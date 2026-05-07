Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì si registrano rovesci nelle regioni centrali e meridionali, seguiti da momenti di miglioramento. Tuttavia, domenica un nuovo fronte perturbato interesserà le zone del Nord e della Tirrenica, portando un calo delle temperature. Il clima cambierà costantemente tra sabato e domenica, con alternanza tra momenti di sole e pioggia.

Roma - Tra venerdì e domenica l’Italia vivrà una fase variabile: prima rovesci al Centro-Sud, poi schiarite, quindi nuovo peggioramento su Nord e Tirreno, temperature in diminuzione. Il weekend si annuncia diviso in due sull’Italia, con una parentesi più stabile nella giornata di sabato 9 maggio e un nuovo peggioramento atteso per domenica 10 maggio, quando una perturbazione tornerà a interessare soprattutto il Nord e parte del Centro. La giornata di venerdì 8 maggio sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Al Nord il tempo risulterà in prevalenza asciutto, con annuvolamenti più frequenti tra Emilia-Romagna, Prealpi ed est Alpi, ma senza fenomeni significativi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, weekend a sorpresa: sabato sole, domenica torna la perturbazione sull’Italia subito

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