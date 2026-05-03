Nel fine settimana, le temperature variano tra le diverse regioni italiane. Al nord si registrano diminuzioni, mentre al sud si osservano aumenti. Nonostante la giornata di domenica 3 sia ancora caratterizzata da un clima molto mite, questa situazione stabile non durerà a lungo. Il quadro meteorologico mostra quindi un rapido cambiamento nei valori termici, con differenze significative tra le varie aree del Paese.

Nonostante anche Domenica 3 il contesto climatico si manterrà molto mite, questa parentesi stabile avrà vita breve. A partire da Lunedì 4, infatti, si assisterà a un nuovo e brusco cambiamento della situazione atmosferica. Una perturbazione alimentata da correnti umide e instabili di origine atlantica inizierà a influenzare negativamente il tempo, determinando un progressivo peggioramento su molte regioni, esclusa larga parte del Meridione, come da mappa de IlMeteo.it Le regioni meridionali, in particolare le aree tra Sicilia, Calabria e Puglia, potranno beneficiare di condizioni più stabili e relativamente tranquille. Qui, inoltre, soffieranno venti più miti di Scirocco, che contribuiranno a mantenere temperature più elevate rispetto al resto del Paese e a limitare l’impatto del maltempo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, temperature giù al nord, salgono al sud

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