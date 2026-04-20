Meteo calano le temperature e cresce l’instabilità | l’Italia dice addio all’anticipo d’estate e riscopre la primavera

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e condizioni soleggiate, l’Italia si prepara a un cambiamento climatico. Le previsioni indicano un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica, che porteranno a condizioni più tipiche della stagione primaverile. La settimana si apre quindi con temperature più moderate e con il rischio di pioggia, segnando la fine dell’anticipo estivo che aveva interessato il weekend appena passato.

Dopo un weekend che ha portato sull’Italia un anticipo d’estate, questa settimana si apre all’insegna della primavera più classica. Secondo quanto spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, la stabilità meteo degli ultimi giorni sta cedendo il passo a una fase più “vivace” e tipica di aprile. A determinare questa ennesima svolta è l’alta pressione che, pur continuando a insistere sull’Europa occidentale, da qualche ora subisce infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani. Per effetto di queste due tendenze opposte, il clima favorirà un inizio di settimana all’insegna della dinamicità. Il meteo cambia ancora. Oggi e domani, infatti, saranno giornate caratterizzate da un’instabilità tipica della primavera.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo, calano le temperature e cresce l’instabilità: l’Italia dice addio all’anticipo d’estate e riscopre la primavera. Passion Meteo . Previsioni per l'Italia per 10 giorni in aggiornamento per martedì 04 novembre 2025. Notizie correlate Meteo: nel weekend l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano portano un anticipo dell’estate. Ma da lunedì torna l’instabilità su tutta l’ItaliaDopo giorni di maltempo, il meteo cambia nuovamente registro e, dal weekend, promette di portare un anticipo d’estate sull’Italia. Leggi anche: Previsioni meteo settimana: instabilità diffusa su tutta l’Italia ma temperature sopra la media Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tendenza meteo - Nuova enfasi anticiclonica ma durerà poco; Meteo: weekend con il sole, ma la prossima settimana calano le temperature; La primavera ci ripensa. Tempo molto instabile, calano le temperature (ma poca pioggia); Ad aprile non ti scoprire, cielo grigio-giallo, temperature in calo e pioggia: torna il maltempo a Torino e l'anticiclone trascina con sé la sabbia dal Sahara. Meteo: weekend con il sole, ma la prossima settimana calano le temperatureTempo stabile al mattino anche al sud e nelle isole con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le regioni tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma ... tg24.sky.it Meteo, caldo estivo (fuori stagione) in pausa: tornano temporali e aria fredda, 25 aprile incerto: ecco le previsioniIl caldo fuori stagione è agli sgoccioli. Dopo giorni quasi estivi, l’atmosfera cambia passo: correnti più fresche dal Nord Europa riportano instabilità, temporali ... leggo.it Meteo Toscana: zone interne nel mirino dei temporali pomeridiani - facebook.com facebook Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com