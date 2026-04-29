Durante il ponte del primo maggio, il cielo in Toscana sarà prevalentemente sereno con temperature basse al mattino, caratterizzate da un clima soleggiato. Le condizioni meteorologiche prevedono giornate soleggiate con poca variabilità, anche se le temperature rimarranno fredde al mattino. Il sole accompagnerà le attività all’aperto, mentre le temperature più alte si registreranno nel pomeriggio.

FIRENZE – Sarà un ponte del primo maggio all’insegna del sole in Toscana. Il tempo resterà in gran parte buono, ma l’ingresso di correnti nord-orientali porterà un calo termico sensibile soprattutto al mattino, già da giovedì 30 aprile 2026. Nei giorni successivi le mattine potranno risultare piuttosto fredde. Il calo sarà più sensibile soprattutto nelle zone di pianura. Tra venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, i valori minimi potranno riavvicinarsi alla soglia degli zero gradi, con temperature spesso a una cifra e localmente comprese tra 0 e 5 gradi. Un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto considerando il periodo ormai avanzato della primavera.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte primo maggio, meteo: sole e freddo al mattino anche in Toscana

Aggiornamento dalla sala meteo: FREDDO e NEVE in Toscana e non solo

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