Metapontino ferito | i sindaci chiedono giustizia per le colture

Nel Metapontino, alcuni sindaci hanno richiesto interventi per ottenere giustizia in merito ai danni subiti alle colture. Durante una riunione, sono stati discussi i danni previsti per il 2026 e le cifre esatte richieste sono state specificate. Alla stessa riunione, alcuni rappresentanti istituzionali non erano presenti, lasciando spazio a interrogativi sulla loro partecipazione e ruolo.

? Cosa scoprirai Quali sono le cifre esatte richieste per i danni del 2026?. Chi sono i rappresentanti istituzionali assenti alla riunione con i sindaci?. Come influirà il mancato raccolto delle drupacee sulla sopravvivenza delle aziende?. Perché i fondi per i danni del 2024 non sono ancora arrivati?.? In Breve Sindaci di Rotondella, Tursi, Nova Siri, Colobraro, Valsinni e Montalbano chiedono giustizia.. Eventi meteorologici di marzo e aprile 2026 hanno distrutto drupacee nel Metapontino.. Il Coordinamento Agricoltori Basilicata esige ristori per i danni subiti nel 2024.. Ultimatum di 30 giorni a Bardi e Cicala per impegni scritti e cifre.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metapontino ferito: i sindaci chiedono giustizia per le colture Notizie correlate I sindaci chiedono più risorse per la sicurezza“Come sindaci chiediamo al governo più risorse per la sicurezza, ma soprattutto di poter dare un contributo, perché non si può combattere il crimine... SOS Spiagge: Sindaci chiedono più fondi e norme per PosidoniaG20 Spiagge: Sindaci in cerca di risposte per le coste italiane, tra emergenze ambientali e nodi della riforma del demanio I sindaci delle città...