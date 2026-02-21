SOS Spiagge | Sindaci chiedono più fondi e norme per Posidonia

I sindaci delle località balneari hanno deciso di chiedere più fondi e leggi più chiare per proteggere la Posidonia, una pianta marina fondamentale per le spiagge. La richiesta nasce dai danni causati dall’erosione e dalla crescente pressione turistica. Durante un incontro, hanno sottolineato la necessità di interventi concreti per salvaguardare le coste italiane. La discussione si concentra anche sui cambiamenti da apportare alla gestione del demanio marittimo. Il dibattito continua con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche.

G20 Spiagge: Sindaci in cerca di risposte per le coste italiane, tra emergenze ambientali e nodi della riforma del demanio. I sindaci delle città costiere italiane lanciano un appello per un maggiore coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la gestione ambientale, la sicurezza balneare e la complessa riforma del demanio marittimo. Il network G20 Spiagge sollecita un approccio più coordinato e risorse adeguate per affrontare le crescenti sfide poste dal cambiamento climatico e dalla necessità di proteggere un patrimonio naturale e turistico fondamentale per il Paese. La pressione dei rifiuti e la Posidonia: un ecosistema da valorizzare.🔗 Leggi su Ameve.eu

G20 Spiagge | Le sfide dei sindaci tra difesa della costa, allerte meteo e demanio marittimo: "Norme chiare e coinvolgimento nelle decisioni"I sindaci della Val di Cornia si occupano di proteggere le spiagge a causa delle crescenti minacce legate all’erosione e alle allerte meteo frequenti.

Spiagge libere, norme più severe per il noleggio attrezzatureLa giunta comunale di Latina ha approvato le nuove regole per il noleggio di attrezzature sulle spiagge libere.

