Meta ha presentato Muse Spark, un’IA multimodale di nuova generazione sviluppata dopo una ristrutturazione aziendale di nove mesi e un investimento di miliardi di euro. L’annuncio è stato fatto dal CEO della società durante un evento ufficiale, senza fornire dettagli tecnici specifici sulla tecnologia. Muse Spark si propone come una nuova piattaforma capace di integrare diverse modalità di elaborazione, sfidando modelli di intelligenza artificiale concorrenti come GPT e Gemini.

Mark Zuckerberg ha lanciato Muse Spark, l’intelligenza artificiale di nuova generazione di Meta, nata da una ristrutturazione aziendale durata nove mesi e un investimento miliardario. Il sistema introduce un approccio multimodale nativo per elaborare testi, video e immagini in modo simultaneo. Il progetto, che internamente portava il nome in codice Avocado, ha richiesto la ricostruzione totale dell’architettura utilizzata per l’addestramento. A differenza della serie Llama, dove i vari tipi di dati venivano gestiti da moduli separati e poi tradotti tra loro, Muse Spark integra tutte le capacità sensoriali in un unico processo. Questo salto tecnico elimina le inefficienze e le perdite di contesto tipiche dei modelli precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta lancia Muse Spark: l’IA multimodale che sfida GPT e Gemini

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