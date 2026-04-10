IA | Meta lancia Muse Spark per dimenticare il flop di Llama 4

Meta ha presentato Muse Spark, una nuova piattaforma dedicata all’intelligenza artificiale, come parte di una strategia più ampia annunciata dal CEO. La società ha deciso di investire in questo settore dopo alcuni risultati meno soddisfacenti con i modelli precedenti. La presentazione è stata comunicata attraverso un evento ufficiale, segnando un passo importante nelle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda nel campo dell’AI.

(Adnkronos) – Mark Zuckerberg ha ufficialmente svelato il primo tassello della sua nuova strategia miliardaria per il settore dell’intelligenza artificiale. Si chiama Muse Spark ed è il modello capostipite di una serie inedita che punta a ridefinire le ambizioni del gruppo dopo il difficile debutto di Llama 4 avvenuto lo scorso anno. Già operativo negli Stati Uniti tramite app e sito web dedicato, il software verrà integrato nelle prossime settimane all’interno di WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook, oltre a potenziare le funzionalità degli occhiali smart Ray-Ban Meta. A differenza dei suoi predecessori, Muse Spark nasce con un’architettura pensata specificamente per i prodotti dell’azienda, emulando la stretta integrazione verticale già vista con Google Gemini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Meta lancia Muse Spark: l’IA multimodale che sfida GPT e GeminiMark Zuckerberg ha lanciato Muse Spark, l’intelligenza artificiale di nuova generazione di Meta, nata da una ristrutturazione aziendale durata nove... Meta lancia la sua nuova IA: cosa può fare Muse Spark (che puoi già utilizzare)Meta è una delle aziende più attive in assoluto nel campo dell’intelligenza artificiale: cosa può fare Muse Spark. Temi più discussi: Da LLama a Muse Spark. Meta prova a rientrare nella corsa all’AI; Meta lancia Muse Spark e punta alla superintelligenza personale; AI, Meta lancia Muse Spark: così Mark Zuckerberg prova a recuperare terreno dopo il flop metaverso; Meta lancia Muse Spark e torna in gara sull'IA. IA: Meta lancia Muse Spark per dimenticare il flop di Llama 4(Adnkronos) - Mark Zuckerberg ha ufficialmente svelato il primo tassello della sua nuova strategia miliardaria per il settore dell’intelligenza artificiale. Si chiama Muse Spark ed è il modello capost ... msn.com Addio Llama: Meta lancia Muse Spark, la nuova IA che sa pensareMeta manda in pensione Llama e presenta Muse Spark, nuovo modello IA multimodale con modalità Contemplating e forte focus su salute e ragionamento. smartworld.it Debutta il modello Muse Spark, creato da Alexandr Wang: per portarlo in Meta, Zuck ha speso una fortuna per acquisire Scale AI - facebook.com facebook Superintelligence Labs di #Meta ha dato alla luce Muse Spark, il suo primo modello IA, che però al momento è al pari di ChatGPT di OpenAI, Claude di Anthropic o Gemini di Google solo in alcuni ambiti. Fatti, numeri e commenti. L'articolo di @_giulialfieri x.com