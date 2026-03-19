Il giudice del tribunale di Palermo ha condannato dodici persone e assolto quattro in un processo collegato all’operazione Grande Inverno, iniziato a febbraio dello scorso anno. I condannati sono i boss di Porta Nuova, e la condanna arriva dopo che una vittima aveva denunciato il pagamento del pizzo. La sentenza riguarda un procedimento legato alla criminalità organizzata nella zona.

Il Gup del tribunale di Palermo Claudio Emanuele Bencivinni ha condannato dodici imputati, assolvendone altri quattro, nel processo che è una tranche dell’operazione Grande Inverno, del febbraio dello scorso anno. Nel maxiblitz di tredici mesi fa furono arrestate 181 persone e oggi sono stati giudicati in abbreviato gli appartenenti al mandamento di Porta Nuova. Così la decisione: Giovanni Castello ha avuto 12 anni, Giuseppe Di Maio 11, un mese e 10 giorni, Francesco Paolo Putano 14, 9 mesi e 23 giorni in continuazione con una precedente condanna, Francesco Paolo Viviano 8 anni e 4 mesi, Francolino Spadaro 11 anni, un mese e 10 giorni, Pietro Di Blasi, Giuseppe La Barbera e Francesco Paolo Luisi 5 anni ciascuno, Fortunato Bonura 4, Filippo Marino e Salvatore Castello 3 e 4 mesi a testa, Agostino Lupo 2 anni e due mesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia: condannati i boss di Porta Nuova a Palermo, la vittima denunciò il pizzo

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