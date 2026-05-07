A Messina sono state installate sette scuole dotate di sensori sismici, parte di una nuova rete di sicurezza. Questi dispositivi, installati dall'INGV di Catania, monitorano in tempo reale le scosse sismiche che si verificano nella zona. I sensori sono collegati a un sistema di rilevamento che raccoglie i dati e li trasmette alle autorità competenti per un’analisi immediata. La rete mira a migliorare la risposta in caso di terremoti.

? Cosa scoprirai Quali sono i sette istituti scolastici che ospitano i nuovi sensori?. Come funzionano i dispositivi tecnologici installati dall'INGV Catania?. Chi coordina l'installazione dei sistemi di monitoraggio nei plessi?. Perché i dati raccolti permetteranno interventi mirati sulla sicurezza edilizia?.? In Breve Sette istituti coinvolti sono Cuppari, Minutoli, Archimede, Jaci, Ainis, Majorana e Basile.. L'ingegner Villari e il responsabile De Luca hanno coordinato l'installazione tecnica.. I sensori accelerometrici e antenne GNSS inviano dati in tempo reale all'INGV.. Il progetto è finanziato tramite i fondi del programma PNRR MEET.. Sette istituti superiori di Messina ricevono nuove stazioni di monitoraggio sismico installate dall’INGV Catania per garantire la sicurezza degli edifici scolastici attraverso il programma PNRR MEET.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, 7 scuole dotate di sensori sismici: la nuova rete di sicurezza

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