‘Sicuri Insieme’ La nuova mappa dei rischi sismici ambientali e urbani | di cosa hanno paura i foggiani

A Foggia prosegue il progetto ‘Sicuri Insieme’, promosso da Cittadinanzattiva e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi sismici, ambientali e urbani, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo la partecipazione dei cittadini. Il percorso si concentra sulla mappa dei pericoli presenti nella zona e sulle preoccupazioni dei residenti.

La tappa territoriale rappresenta un momento di restituzione pubblica e confronto tra cittadini e Amministrazione comunale sul Piano di Protezione Civile, a partire dai contenuti della ‘Mappa dei Rischi’ elaborata attraverso le indicazioni raccolte dalla comunità locale. Nel territorio di Foggia il principale fattore di rischio di origine naturale percepito dai cittadini è quello sismico. Pur non essendo direttamente attraversata da faglie attive, la città è esposta alla presenza di sorgenti sismogenetiche lungo la dorsale appenninica e nel Subappennino Dauno. Il terremoto del 1731, con intensità stimata al IX grado della scala Mercalli, provocò devastazioni nel centro abitato e la morte di oltre duemila persone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

