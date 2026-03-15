Alluvione e sicurezza | pulita la rete fognaria | Restiamo in attesa degli interventi complessivi

È stata completata la pulizia della rete fognaria interessata dall’alluvione di settembre 2024 in una località. Le operazioni hanno riguardato le tubature e le condotte principali, con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque. Ora si attende l’avvio degli interventi complessivi previsti per migliorare la sicurezza e la gestione delle eventuali future emergenze.

E’ stata completata la pulizia della rete fognaria coinvolta dall’ alluvione del settembre 2024 a Numana e Marcelli, sono state condotte diverse attività di manutenzione straordinaria dei collettori fognari, rendendoli maggiormente ispezionabili in alcune tratte ed eseguendo numerosi spurghi e pulizie delle condotte. Relativamente alla situazione di via Bologna a Marcelli, inizialmente era previsto uno stanziamento di 100mila euro: assieme ad Acquambiente è stato realizzato un intervento più strutturale e risolutivo, portando l’ investimento complessivo a più di 300mila euro. I lavori sono appena partiti. L’opera non risulterà di carattere provvisorio come precedentemente accennato ma definitivo e consisterà in una fogna di circa 260 metri, avente diametro più grande e maggiore pendenza nei limiti delle possibilità morfologiche dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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