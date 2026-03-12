Lipari consegnati i lavori sulla Sp 181 di Pignataro | al via gli interventi di messa in sicurezza

A Lipari sono stati consegnati i lavori sulla strada provinciale 181 di Pignataro, con l’obiettivo di intervenire sulla sicurezza della zona. La Città metropolitana di Messina, tramite la III direzione-viabilità metropolitana, ha dato il via agli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della galleria e della difesa costiera lungo la strada. I lavori sono stati avviati in modo urgente e programmato.

La città metropolitana ha iniziato le operazioni. Finanziamento da 216mila euro La Città metropolitana di Messina, attraverso la III direzione-viabilità metropolitana, ha avviato i lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza della galleria e della difesa costiera lungo la S.P. 181 di Pignataro, nell’isola di Lipari, infrastruttura strategica per la mobilità locale. L’intervento, del valore complessivo di 216.310,68 euro, è finanziato nell’ambito del programma operativo complementare 2014-2020 – asse 3 e prevede una serie di opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza della galleria e del tratto stradale sovrastante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ciclone Harry, consegnati i lavori di messa in sicurezza del Porto Rossi Difesa costiera, Versace: "Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del litorale a Pellaro"Parte ufficialmente l’operazione di rafforzamento e tutela della costa di Pellaro: la Città Metropolitana ha consegnato alla ditta aggiudicataria i... Approfondimenti e contenuti su Lipari consegnati i lavori sulla Sp 181... Argomenti discussi: Lipari, consegnati i lavori per Acquacalda e per la galleria Canneto-Lipari e viceversa; Stromboli: la Nerea sblocca i rifornimenti ma manca il carburante.