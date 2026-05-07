Menzogne potere e conflitti nel disordine contemporaneo

Nel panorama attuale, intrighi e scontri di potere si svolgono quotidianamente all’interno di ambienti di alta sfera, spesso lontani dai riflettori pubblici. Le vicende di palazzi di potere, un tempo riservate a trame di corte, si sono evolute in una realtà complessa fatta di accordi segreti e manovre velate, che coinvolgono attori di diversa natura. In questo contesto, le menzogne si intrecciano con strategie di potere in un disordine che si manifesta a livello globale.

Le congiure di palazzo del Medioevo finiscono con il sembrar fumetti per ragazzi. Ciò avviene se paragonate ai veri e propri intrallazzi che, ad horas, sono orditi in altri palazzi, in versione terzo millennio, che si ergono dappertutto nel mondo. Molti degli avvenimenti negativi sembrano voler indicare che altre guerre, queste ultime combattute all’interno dei confini nazionali, stiano per equiparare in quanto ai danni che arrecano, la potenza ormai fuori controllo di quanto, in ordine sparso, sta devastando il mondo. Seppure in maniera non regolare, il susseguirsi di torbidi del genere di quelli che, da tempi ormai remoti, fanno sobbalzare i governi, meglio sarebbe definirli bande criminali, per sostituirli con altri che differiscono dai primi solo per alcuni dettagli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale | GUARDANella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Marcello Foa, giornalista ed esperto di comunicazione e geopolitica, per leggere i...

‘Conflitti e potere’. Cena e dibattito al Rione RossoContinua il percorso culturale della Sagra del Pellegrino 2026, per interrogarci sulla dicotomia tra guerra e pace partendo dalla storia di Faenza...