Durante la cena al Rione Rosso si è svolto un dibattito nel quadro della Sagra del Pellegrino 2026, che ha coinvolto i partecipanti nel confronto sulla relazione tra conflitti e potere. L’evento ha approfondito temi legati alla storia di Faenza e ha aperto una riflessione sull’attualità internazionale, offrendo uno spazio di discussione tra cittadini interessati alle dinamiche di guerra e pace.

Continua il percorso culturale della Sagra del Pellegrino 2026, per interrogarci sulla dicotomia tra guerra e pace partendo dalla storia di Faenza per poi allargare lo sguardo sull’attualità mondiale. Sabato 21 marzo all 17 il dibattito, in programma nei locali del Baiocco nella sede del Rione Rosso in via Campidori 28 a Faenza, verterà su ‘ Conflitti e potere. Dal tardo Medioevo romagnolo a simboli e prospettive storiche ’. Interverranno Federico Canaccini e Leardo Mascanzoni (foto) e a moderare sarà da Martina Fabbri Nuccitelli. Partendo dal tardo Medioevo romagnolo - fatto di lotte tra signorie, compagnie di ventura e poteri in competizione - l’incontro propone una riflessione più ampia su conflitti, linguaggi della guerra e rappresentazioni del potere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Conflitti e potere’. Cena e dibattito al Rione Rosso

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