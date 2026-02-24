Marcello Foa a Come States? — Potere verità e nuovo disordine globale | GUARDA

Marcello Foa partecipa a Come States? per approfondire i temi di potere e verità, a seguito delle tensioni geopolitiche globali. La sua presenza deriva dalla necessità di analizzare senza filtri le sfide attuali e il nuovo disordine mondiale. Durante l'intervista, spiega come i media influenzino l'opinione pubblica e quale ruolo giocano le informazioni nel contesto internazionale. La conversazione si concentra su fatti concreti e sulle strategie emergenti a livello globale.

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Marcello Foa, giornalista ed esperto di comunicazione e geopolitica, per leggere i grandi dossier internazionali senza filtri e senza narrazioni preconfezionate. Si parte dal caso Epstein, definito da lui stesso lo scandalo più grave dai tempi del Watergate: cosa non viene raccontato? Perché, nonostante la mole di documenti, non ci sono ancora veri imputati né condanne definitive? Cosa c'è di più profondo? Dal caso Epstein a Davos: per alcuni l'ultimo World Economic Forum ha segnato il funerale del cosiddetto “Nuovo Ordine Mondiale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Antonino Monteleone a Come States? — Iran, Trump e il nuovo ordine globaleNella puntata di Come States?, Eleonora Tomassi intervista Antonino Monteleone, giornalista e conduttore, analizzando gli sviluppi geopolitici del 2026.

“Minacce Ibride”, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globale“Minacce Ibride”, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globale Francesco D’Arrigo e Tommaso Alessandro De Filippo presentano “Minacce Ibride”, un libro che analizza con dettaglio le sfide emergenti sul fronte internazionale, spiegando come le minacce ibride siano diventate uno strumento privilegiato per paesi e gruppi che cercano di influenzare le crisi senza ricorrere a metodi convenzionali.

