Meta brevetta cloni digitali | conversare con i defunti sui social network tra etica e memoria virtuale

Meta ha depositato un brevetto per creare “cloni digitali” di persone decedute, consentendo di parlare con loro sui social. La tecnologia sfrutta dati e ricordi digitali per ricostruire un avatar capace di rispondere alle domande. Questa innovazione apre nuove possibilità di interazione post-mortem, ma solleva anche domande etiche sulla memoria e il rispetto. La società intende offrire agli utenti un modo diverso di mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più. La discussione sulla moralità di questa tecnologia resta aperta.

Oltre la Morte Digitale: Meta Brevetta la Possibilità di Interagire con i Defunti sui Social Network. Una tecnologia che sfida i confini tra vita e morte è al centro di un acceso dibattito. Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha brevettato un sistema che potrebbe consentire la creazione di “cloni digitali” di utenti deceduti, capaci di interagire sui social network. La notizia, divulgata il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi etici e sociali complessi sul futuro del lutto e sulla natura dell’identità nell’era digitale. Il Brevetto: Come Funziona la Simulazione Digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

