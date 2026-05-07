memoria parte la delegazione per mauthausen

È partita la delegazione di studenti da Carmignano destinata a visitare il campo di sterminio di Mauthausen. Il viaggio della memoria coinvolge sei ragazzi che si preparano a conoscere un luogo storico legato alle atrocità della Seconda guerra mondiale. La visita si inserisce in un percorso di approfondimento volto a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi tra le giovani generazioni.

Viaggio della memoria, Carmignano porta gli studenti nei campi di sterminio. Sono sei i ragazzi più un insegnante della scuola media "Il Pontormo" che, da oggi sino all’11 maggio, ospiti del Comune, accompagnati dall’assessore alla Pubblica istruzione Cristina Monni, visiteranno Mauthausen e altri centri di sterminio nazista. Il viaggio è promosso da Aned e Fondazione museo della Deportazione e della Resistenza. Gli studenti sono stati selezionati attraverso un concorso delle terze, avente per oggetto il tema della memoria. Gli elaborati più belli, uno per ognuna delle tre sezioni, sono stati scelti da una commissione composta da genitori (rappresentanti del Consiglio d’istituto), insegnanti e un membro del Comune (Ilaria Mignanti).🔗 Leggi su Lanazione.it

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