Un gruppo di studenti e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha compiuto un viaggio significativo verso il campo di concentramento austriaco. La delegazione proveniente dal comune di Bibbiano si è recata a Mauthausen per onorare la memoria delle vittime italiane del regime nazista. L’iniziativa, guidata da Simona Fantesini e sostenuta dalla giunta comunale guidata da Stefano Marazzi, rappresenta un ponte tra passato e presente. Il peso della storia nelle nuove generazioni. La presenza degli studenti durante questa trasferta non è casuale ma risponde a una necessità educativa profonda. Le parole raccolte dai testimoni come Maurizio Mazzacani e Alessia Pellicciari evidenziano come l’impegno dell’Anpi vada oltre la semplice commemorazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bibbiano a Mauthausen: studenti e Anpi rivivono la storia

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