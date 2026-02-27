Una delegazione dell’Inter ha visitato i feriti dell’incendio di Crans-Montana che sono ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. L’incontro ha visto alcuni rappresentanti del club incontrare i pazienti e offrire il proprio sostegno. La visita si è svolta in modo discreto e senza annunci pubblici, con l’obiettivo di mostrare vicinanza alle persone coinvolte.

Inter News 24 Crans Montana – Una delegazione dell’Inter ha fatto visita ai feriti dell’incendio di Crans-Montana ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. Una delegazione dell’Inter, composta da Giuseppe Marotta, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Francesco Toldo, Giuseppe Bergomi e Volpi (responsabile dell’area medica) ha fatto visita ai feriti dell’incendio di Crans-Montana ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. Un bel gesto da parte del club nerazzurro, un segnale di vicinanza per quei ragazzi che dalla notte di Capodanno stanno vivendo momenti a dir poco difficili. IL COMUNICATO DEL CLUB – «La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento da parte di tutto il Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Crans Montana, delegazione dell'Inter all'Ospedale Niguarda: un segnale di vicinanza da parte del club

Crans-Montana: Niguarda, l’ospedale dell’attesa e delle ultime speranzeOgni atterraggio ha portato con sé feriti della tragedia di Crans-Montana e ha trasformato il grande ospedale milanese in uno dei punti nevralgici...

L’appello dell’ospedale Niguarda: «Servono più donazioni di pelle». Come stanno gli ustionati dell’incendio di Crans-MontanaIn una sola settimana, all’Ospedale Niguarda di Milano sono stati utilizzati 13 mila centimetri quadrati di pelle per curare quattro degli undici...

