Perché la maggioranza di Meloni litiga sulla riforma della Rai e ora la discussione sul Ddl va verso il rinvio

La maggioranza di governo sta affrontando un acceso dibattito sulla riforma della governance della Rai, che ora sembra destinata a essere rinviata. Il senatore dem Nicola Irto, membro dell’VIII Commissione del Senato, ha dichiarato che esiste un “gigantesco problema” interno alla coalizione riguardo al disegno di legge, che era previsto per la discussione in aula questa settimana.

Sulla riforma della governance Rai c’è «un gigantesco problema nella maggioranza». Lo dice senza giri di parole il senatore dem Nicola Irto, che fa parte dell’VIII Commissione del Senato, quella che si sta occupando del disegno di legge «calendarizzato in Aula questa settimana per la discussione». Peccato però che forse quella discussione non ci sarà perché la Capigruppo prevista per domani, 3 marzo, sembra abbia tutta l’intenzione di rimandare il tema a data da destinarsi. Manca ancora l’analisi degli emendamenti e i pareri stessi. A pesare è soprattutto la mancanza di un accordo politico tra il governo e parte della sua stessa maggioranza, ovvero Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online

«Con la riforma della giustizia si va verso il pericolosissimo modello americano»Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza annuncia l’adesione ufficiale al comitato per il “no”.

Vertice sul decreto sicurezza: Meloni riunisce la maggioranza, pressing della Lega sul fermo preventivoABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione dopo Torino e nodo Olimpiadi: il governo accelera Nelle prossime ore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

NUOVA LEGGE ELETTORALE/ Proporzionale, liste bloccate, premio, ballottaggio: ecco perché la Meloni vincerebbeI partiti di governo hanno depositato in parlamento una proposta di riforma della legge elettorale. Ecco i criteri che hanno fatto da guida all'accordo ... ilsussidiario.net

Referendum sulla giustizia, la scommessa di Meloni: Vincerà il sìLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è convinta che al referendum sulla riforma della giustizia vincerà il sì ... vocealta.it

Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. di Gennaro Marco Duello https://fanpa.ge/jqMoZ - facebook.com facebook

Quando gli dici come stanno le cose, i Ministri si offendono. Meloni invece non si è vista. È andata a fare il suo monologo al Tg5 senza contraddittorio, dicendo banalità miste a sciocchezze su Iran e referendum mentre aumentano petrolio, gas e a rimetterci so x.com