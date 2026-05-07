Un importante politico statunitense è arrivato a Roma per un incontro con il Papa, in un momento in cui si discute di possibili segnali di distensione tra le parti. Il rappresentante ha dichiarato che l’incontro sarà ascoltato attentamente, anche se sono stati segnalati alcuni attacchi inaspettati. Domani, il politico avrà anche un faccia a faccia con il presidente del consiglio italiano.

Per Rubio è una missione importante, considerando che domani dovrà incontrare anche Giorgia Meloni. Gli scontri sull'asse Usa-Italia hanno coinvolto anche la premier, scesa in campo per difendere il Papa Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio sarà oggi a Roma per un incontro con Papa Leone XI.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Rubio a Roma per l’incontro con il Papa, sul tavolo prove di disgelo, Parolin: “Lo ascolteremo, attacchi strani”

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Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e VaticanoRubio spera di poter avere un incontro con Meloni ed anche di essere ricevuto in udienza dal Papa.

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