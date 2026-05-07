Meloni Con Polonia battaglia comune su dazi interni in UE

Il governo italiano ha annunciato una posizione ferma sulla questione dei dazi interni all’Unione Europea, sottolineando l’impegno a contrastare le misure adottate dall’UE che, secondo quanto dichiarato, ostacolano le imprese nazionali e riducono la competitività. La collaborazione con la Polonia viene definita come una battaglia comune per affrontare questa problematica. L’obiettivo dichiarato è eliminare le restrizioni commerciali che penalizzano le aziende di entrambi i paesi.

ROMA (ITALPRESS) – Con la Polonia “siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l’Unione Europea si è autoimposta e che finiscono per soffocare le nostre imprese e rallentare la nostra competitività”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk. “Penso che come Italia e Polonia ci troveremo di nuovo una a fianco all’altra nel difficile negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, ovvero il bilancio dell’unione. Entrambi difendiamo la centralità della politica agricola e della coesione: pensiamo che non debbano essere considerate alternative alla competitività perchè semmai sono precondizioni di una sana competitività per l’Unione Europea” ha aggiunto la premier.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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