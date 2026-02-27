Meloni | Dazi un errore andare verso area di libero scambio Usa-Ue

La presidente del Consiglio ha dichiarato che i dazi sono un errore e che l’Italia dovrebbe invece puntare verso un'area di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea. La sua opinione è stata espressa durante un'intervista rilasciata a Bloomberg News, dove ha sottolineato la necessità di cambiare rotta rispetto alle attuali politiche sui dazi.

I dazi sono “un errore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Bloomberg News, aggiungendo: “Penso che noi dovremmo andare nella direzione diametralmente opposta. Penso che dovremmo andare nella direzione di un’area di libero scambio” tra Ue e Usa, e “quindi è una decisione che non condivido. Chiaramente noi abbiamo cercato di tamponare il più possibile, insomma di cercare un accordo che fosse sostenibile e ragionevole. Pensi a tutto il tema dell’agroalimentare. Chi compra un prodotto italiano, compra un prodotto italiano perché vuole comprare un prodotto italiano”, ha concluso. “Il ruolo del governo” in Mps “è terminato“, ha detto poi Meloni, confermando che l’esecutivo non sarà coinvolto nelle future decisioni di governance e strategia della banca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

