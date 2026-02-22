Relatore Ue | stop intesa con Usa su dazi

Il relatore Ue ha deciso di sospendere l’accordo con gli Stati Uniti sui dazi dopo aver constatato che le condizioni non sono ancora chiare. Durante una riunione, ha annunciato che proporrà di fermare temporaneamente le trattative fino a ottenere una valutazione legale più approfondita e impegni concreti dagli americani. La decisione riflette le difficoltà incontrate nel negoziato e la volontà di attendere risposte più precise prima di riprendere i lavori.

15.00 Nella riunione di domani "proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi finché avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Usa". Così il presidente della Commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi. "Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per Ue e altri partner commerciali degli Usa. Le condizioni dell'intesa di Turnberry e la base giuridica su cui è stata costruita sono cambiate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Relatore Pe: stop intesa Ue-Usa su daziIl relatore Pe ha deciso di sospendere i lavori legislativi dopo aver ricevuto nuove informazioni sulla proposta di accordo commerciale tra Ue e Usa. Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarcaIl Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump. Carlo Calenda - In risposta alla minaccia di dazi di Trump (18.01.26) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dazi, il relatore all'Eurocamera: 'Proporrò lo stop ai lavori sull'intesa Usa-Ue'Il relatore al Parlamento europeo Lange: 'Lo proporrò domani, condizioni e base giuridica dell'accordo di Turnberry sono cambiate' (ANSA) ... ansa.it Dazi Trump, Tajani sente il commissario Sefcovic. Il relatore Pe: domani proporrò stop ai lavori su intesa Ue-UsaIl ministro degli Esteri al lavoro per un’azione comune europea. Lula al leader degli Stati Uniti: tutti i Paesi siano trattati allo stesso modo. Lite tra Trump e deputato repubblicano. ilsole24ore.com IL SOLE 24 ORE * MONDO: «DAZI TRUMP, TAJANI SENTE IL COMMISSARIO SEFCOVIC. IL RELATORE PE: DOMANI PROPORRÒ STOP AI LAVORI SU INTESA UE-USA» x.com Bernd Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi: domani 'proporrò al team negoziale del Parlamento europeo di sospendere i lavori, le condizioni sono cambiate' #ANSA - facebook.com facebook