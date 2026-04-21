Decreto sicurezza la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle | Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta Posta la fiducia

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto sicurezza, che include un emendamento che riguarda il settore degli avvocati. Dopo il richiamo arrivato dal Presidente della Repubblica, il capo del governo ha confermato l’intenzione di mantenere la norma, pur affermando che verranno apportate alcune correzioni. La discussione si concentra ora sulla validità e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Giorgia Meloni difende a spada tratta il decreto sicurezza e, soprattutto, l’emendamento che premia con quasi 700 euro gli avvocati che convincono i migranti loro assistiti ad accettare i rimpatri volontari, talmente discusso da essere oggetto di un incontro al Quirinale tra l presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano. Una scelta che spinge nel pomeriggio il governo ad accelerare anche sulla votazione, ponendo la questione di fiducia che sarà quindi votata domani, con voto definitivo probabilmente giovedì mattina. A margine del Salone del mobile di Milano, Meloni dice...🔗 Leggi su Open.online Decreto Sicurezza e Governo Meloni: la repressione del dissenso tra carcere e multe Notizie correlate Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Nessun pasticcio, correggiamo ma la norma sugli avvocati resta»Giorgia Meloni difende a spada tratta il decreto sicurezza e, soprattutto, l’emendamento che premia con quasi 700 euro gli avvocati che convincono i... Leggi anche: Dl sicurezza, Meloni: «La norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il decreto Sicurezza contro il diritto di difesa; Il decreto sicurezza sui migranti stravolge il diritto alla difesa e umilia gli avvocati; Amodio: Nessun avvocato può essere asservito al potere politico; La remigrazione nel decreto sicurezza - Annalisa Camilli. Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Nessun pasticcio, correggiamo ma la norma sugli avvocati resta»La presidente del consiglio apre a modifiche ma difende la norma che premia gli avvocati che convincono i loro assistiti ad accettare i rimpatri volontari. La maratona parlamentare a partire da domani ... msn.com Decreto Sicurezza, governo pone la fiducia: su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue VannacciIl governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, che verrà votata domani. Ma il caos creato dalla norma sui rimpatri, bloccata dai rilievi del Quirinale, non si è ancora risolto: domani dovrebbe arri ... fanpage.it Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza. A chiederla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le dichiarazioni di voto sono previste domani a partire dalle 16 e poi ci sarà la chiama per appello nominale dei deputati. Intanto la - facebook.com facebook Il governo porrà la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell'aula della Camera. Dalle 16 di domani è previsto il via alle dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto sulla fiducia e l'esame dei 145 ordini del giorno. È quanto emerso dalla riunione dei capigrup x.com