Melodie rock sul palco di Spazio Marte | in concerto i Desert Collider

Questo fine settimana, Spazio Marte ospita il concerto dei Desert Collider, una band di musica rock. L’evento si inserisce in un programma che prevede anche spettacoli teatrali, offrendo agli spettatori un’occasione di ascolto e intrattenimento. La serata è aperta a tutti gli appassionati di musica dal vivo e rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica.

Un nuovo fine settimana di suoni e parole attende lo Spazio Marte, che apre le sue parte a tutte le persone appassionate di teatro e di musica. Venerdì 8 maggio Xhuliano Dule presenta il suo nuovo e terzo spettacolo, “Remuntada”. I biglietti per la serata sono esauriti, ma a grande richiesta lo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Serata di melodie rock e blues: in concerto l'energia dei Mulinelli RiversideDai Los Lobos ai Creedence passando da Johnny Winter e Albert King, il loro è un repertorio impreziosito dalla voce del britannico Steve Dixon. Leggi anche: The Snookers, l’alternative-rock sul palco senza spina