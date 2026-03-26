Gli The Snookers si preparano a esibirsi dal vivo con un concerto acustico. Il duo, noto per la musica alternative-rock, proporrà una selezione di brani che spaziano tra ballad più intime e pezzi più energici. Per l’occasione, le canzoni più rappresentative saranno riarrangiate senza l’uso di sintetizzatori e altri strumenti elettronici, in una versione più semplice e naturale.

L’energia e l’intensità dell’alternative-rock, ma in chiave acustica. Un duo capace di muoversi tra ballad intime e brani più potenti e di forte impatto, che per l’occasione spoglierà le sue canzoni più significative da sintetizzatori e altre strumentazioni, rileggendole in maniera insolita. È quanto si potrà scoprire stasera al Railroad Brewing di Seregno: il palco del birrificio di via Montello ospiterà alle 21 il concerto della band lombarda dei The Snookers, per un nuovo appuntamento della rassegna ’Quanto sei unplugged’, l’iniziativa curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. Sarà uno show intimo e acustico, come vuole il format di queste serate dedicate alla musica suonata dal vivo senza spina, con le canzoni che si staccano dall’elettricità per tornare alla loro essenza più pura e autentica, diretta e senza filtri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - The Snookers, l’alternative-rock sul palco senza spina

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