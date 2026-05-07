L’attrice ha dichiarato che i produttori di Scream 7 hanno gonfiato le cifre di incasso del film, affermando che non ha raggiunto i risultati comunicati ufficialmente. Questa affermazione arriva dopo che l’attrice, precedentemente licenziata dal franchise per alcune sue pubblicazioni sui social riguardanti la Palestina, ha criticato pubblicamente la gestione della produzione. La discussione si concentra sui dati di incasso e sulle modalità di comunicazione delle performance del film.

L'attrice, che era stata licenziata dal franchise a causa dei suoi post a sostegno della Palestina, ha criticato i produttori dei film horror. Melissa Barrera è tornata a parlare del suo licenziamento dal cast di Scream 7, avvenuto dopo che aveva sostenuto alcune raccolte fondi a favore di organizzazioni che difendono i diritti della popolazione palestinese e condiviso degli articoli in cui si accusava Israele di genocidio. L'attrice, intervistata da Variety, ha sostenuto che ci sono ancora persone che provano risentimento nei suoi confronti, prima di aggiungere che i produttori hanno mentito sugli incassi del recente capitolo del franchise horror.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Melissa Barrera su Scream 7: "Hanno gonfiato i numeri, non ha incassato così tanto"

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